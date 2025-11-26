Den kommende Assassin's Creed-serien har funnet sin første skuespiller

I sommer rapporterte vi at Ubisoft og Netflix hadde blitt enige om å lage en TV-serie basert på de populære Assassin's Creed-spillene, ledet av David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing) og Emmy-nominerte Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy).

Vi har ikke hørt mye siden den gang, men nå begynner ting tilsynelatende å bevege seg. Ifølge Deadline har skuespilleren Toby Wallace (The Society, Eden) blitt den første bekreftede skuespilleren i serien, og han har fått en av hovedrollene. Vi bør imidlertid ikke nødvendigvis forvente at det er noen fra spillene, ettersom serien sies å være ganske frittstående, og da den ble kunngjort i juni, ble den beskrevet som følger i pressemeldingen:

"Assassin's Creed live-action-serien er en høyoktan thriller sentrert om den hemmelige krigen mellom to skyggefulle fraksjoner: den ene er innstilt på å bestemme menneskehetens fremtid gjennom kontroll og manipulasjon, mens den andre kjemper for å bevare den frie viljen. Serien følger karakterene gjennom avgjørende historiske hendelser i deres kamp for å forme menneskehetens skjebne."

Produksjonen begynner i 2026 og finner sted i Italia, så det virker sannsynlig at vi vil høre om flere rollebesetninger i nær fremtid.