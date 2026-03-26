Den kommende Carrie -serien har "et aspekt av mobbing på sosiale medier og våpen i skolen"

Senere i år er Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) tilbake med Clayface, som han har skrevet manuset til. Vi kan definitivt forvente en mye mørkere DC-film enn vi er vant til.

Etter det har han The Exorcist i arbeid for 2027, en ny film basert på den klassiske skrekkhistorien, men han er også klar til å vende tilbake til TV-serieverdenen med en nyinnspilling av Stephen King-klassikeren Carrie, som ble ferdig innspilt i fjor høst. En av skuespillerne i rollelisten er Heather Graham, som spiller moren til en av jentene som mobber Carrie.

Hun har nå sett de tre første episodene, og sier naturligvis at hun synes de er suverene, men via Deadline gir hun også et lite innblikk som peker mot en betydelig modernisering av skrekkfortellingen :

"De bringer inn et aspekt av mobbing på sosiale medier og våpen i skolen, så de prøver å modernisere det, og jeg føler at [Flanagan] fanger essensen av det som gjør Carrie flott."

Ifølge Graham har Flanagan også "utvidet historien", noe som gir mer handlingsrom, og hun legger til :

"Forhåpentligvis ønsker de kanskje å lage en sesong nummer to også."

Dette tyder på at den nye Carrie ikke nødvendigvis vil bli avsluttet i løpet av den første sesongen. Hva synes du om dette moderniserte premisset på denne skrekkklassikeren?