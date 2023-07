Den kommende Strays-filmen får Streets of Rage-inspirert nettleserspill

Det blir stadig vanligere at kommende filmer også får spesielle nettleserspill. Tidligere så vi dette med Cocaine Bear, deretter Fast X og nå får den kommende Strays samme behandling.

Spillet, som ganske enkelt går under navnet Strays of Rage, er en variant av Streets of Rage, og går ut på at spilleren leder hunden Reggie i jakten på sin tidligere eier Doug, mens han hopper over hindringer og henter mat for å holde seg i live. I tillegg kan Reggie hoppe på ting, spise sopp for å dobbelthoppe, bite postmannen og Doug også, hvis du klarer å fange ham.

Det er ikke det enkleste spillet å spille, men hvis du har lyst til å teste ferdighetene dine og prøve å sette en megabest poengsum, kan du spille spillet i nettleseren din her.

Når det gjelder når Strays kommer på kino, har filmen premiere 18. august 2023.