Den komplette 16-lags PUBG Global Series Circuit 2 Grand Final-oppstillingen er bekreftet
Overlevelsesscenen har skjedd, og nå er alle øyne rettet mot hovedarrangementet.
I går berørte vi Survival Stage av PUBG Global Series Circuit 2-finalene, og hvordan de planlagte kampene ville redusere 16 lag til åtte overlevende, med disse åtte kvalifiserte troppene som går videre til de viktigste Grand Finals som løper mellom 5. og 7. juni og allerede inkluderte åtte lag fra tidligere kvalifiseringsrunder.
Når dette er tilfelle, kan du være interessert i å kjenne lagene som ikke kom seg ut av Survival Stage, med de åtte eliminerte troppene som finnes nedenfor.
- Furia
- Theerathon Fem
- S2G Esports
- Full Sense
- Team Liquid
- Change the Game
- Cerberus Esports
- JD Gaming
Når det gjelder hele skifer av lag i Grand Finals, kan 16-lagsoppstillingen også sees nedenfor. Det er verdt å huske på at hvert av disse lagene vil spille i fem kamper om dagen på fredag, lørdag og søndag, hvor en seierherre vil bli kronet basert på prestasjoner i disse planlagte spillrundene.
- 17 Spill
- Anyone's Legend
- Crazy Raccoon
- eArena
- Four Angry Men
- Gen.G
- Made in Thailand
- Natus Vincere
- Petrichor Road
- SOOPers
- T1
- Team Falcons
- Team Vitality
- GAM x TE
- Twisted Minds
- Virtus.pro
Vil du stille inn Circuit 2 Grand Finals i helgen?