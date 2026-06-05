Den komplette 16-lags PUBG Global Series Circuit 2 Grand Final-oppstillingen er bekreftet

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I går berørte vi Survival Stage av PUBG Global Series Circuit 2-finalene, og hvordan de planlagte kampene ville redusere 16 lag til åtte overlevende, med disse åtte kvalifiserte troppene som går videre til de viktigste Grand Finals som løper mellom 5. og 7. juni og allerede inkluderte åtte lag fra tidligere kvalifiseringsrunder.

Når dette er tilfelle, kan du være interessert i å kjenne lagene som ikke kom seg ut av Survival Stage, med de åtte eliminerte troppene som finnes nedenfor.



Furia



Theerathon Fem



S2G Esports



Full Sense



Team Liquid



Change the Game



Cerberus Esports



JD Gaming



Når det gjelder hele skifer av lag i Grand Finals, kan 16-lagsoppstillingen også sees nedenfor. Det er verdt å huske på at hvert av disse lagene vil spille i fem kamper om dagen på fredag, lørdag og søndag, hvor en seierherre vil bli kronet basert på prestasjoner i disse planlagte spillrundene.



17 Spill



Anyone's Legend



Crazy Raccoon



eArena



Four Angry Men



Gen.G



Made in Thailand



Natus Vincere



Petrichor Road



SOOPers



T1



Team Falcons



Team Vitality



GAM x TE



Twisted Minds



Virtus.pro



Vil du stille inn Circuit 2 Grand Finals i helgen?