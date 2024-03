Den kreative lederen for Epic Mickey vil gjerne lage Epic Mickey 3

HQ

Epic Mickeys seriesjef har uttrykt interesse for å lage et tredje spill. Etter kunngjøringen av remasteren av det første Epic Mickey-spillet ser det ut til at Warren Spector er interessert i serien igjen.

Men som bekreftet av det han skrev på LinkedIn, er det nok best å ikke ha for store forhåpninger. "Jeg vil gjerne lage Epic Mickey 3, men jeg har en jobb som gjør det umulig", skrev han. "Jeg har faktisk en idé på høyt nivå for hva jeg vil gjøre i en tri-quel. Ikke bekymre deg for at det jeg jobber med, er ganske kult, og OtherSide ønsker å ansette folk til det prosjektet og et annet vi jobber med."

Hvis vi noen gang får se et nytt Epic Mickey-spill, vil det sannsynligvis avhenge av suksessen til denne remasteren. Så hvis du har ventet lenge på et nytt spill i denne serien, bør du holde et øye med Epic Mickey: Rebrushed.