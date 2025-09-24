Den kroatiske tennisspilleren og Djokovics mentor Nikola Pilić dør 86 år gammel

HQ

Nikola Pilić, kroatisk tennisspiller og trener, kjent for å ha nådd Roland Garros-finalen i 1973, vunnet Davis Cup som kaptein fem ganger og vært mentor for 24-Grand Slam-vinneren Novak Djokovic, er død i en alder av 86 år i Rijeka, Kroatia.

ATPs styreformann Andrea Gaudenzi beskriver ham som en "sann pioner i vår sport". "Hans bidrag i mange roller har hatt en varig innvirkning på spillere, fans og selve spillet, og har en særlig betydning i ATPs historie."

Pilic spilte for Jugoslavia og nådde en topplassering som nr. 6 i verden i 1968 og vant ni titler i karrieren. Som kaptein for Davis Cup ledet han Tyskland til tre seire i 1988, 1989 og 1993, Kroatia i 2005 og Serbia i 2010.

Han grunnla et tennisakademi i nærheten av München, der spillere som Michael Stich, Ernests Gulbis, Anastasija Sevastova og Novak Djokovic, som en gang beskrev Pilic som sin "tennisfar", har gått.

Niki Pilics rolle i Wimbledon-boikotten i 1973

Han var også katalysatoren for Wimbledon-boikotten i 1973, da Pilic (samme år som han nådde finalen i French Open) ble suspendert av det jugoslaviske forbundet for angivelig å ha nektet å representere landet i en Davis Cup-kamp.

Det internasjonale tennisforbundet opprettholdt utestengelsen, og han fikk dermed ikke delta i Wimbledon. 81 tennisspillere, deriblant 13 av de 16 beste, trakk seg fra turneringen, noe som resulterte i mange kvalifiserte og "lucky losers".