Den latviske basketballspilleren Janis Timma funnet død i en alder av 32 år

Jānis Timma, latvisk basketballspiller, er funnet død i sitt hjem i Moskva. Han ble 32 år gammel. Timma hadde spilt i over et dusin lag i løpet av karrieren, og debuterte i ASK Riga i 2008, og spilte blant annet for Zenit Sankt Petersburg, Baskonia (Spania), Olympiakos (Hellas), Lakeland Magic (et NBA G League-lag i Florida), og i fjor, 2024, for Monbus Obradoiro i Liga ACB i Spania, i tillegg til det latviske landslaget.

Etter at det spanske laget rykket ned forrige sesong, flyttet Timma til Russland, og spilte i et 3x3-lag. Fansen hans har antydet at han flyttet dit for å forsone seg med ekskona, men forholdet fungerte dessverre ikke.

Lokale medier tror at han døde ved selvmord. Den russiske kanalen REN TV rapporterer at det ved siden av liket hans lå en lapp der det sto "ring Anna".

Timma var gift med den populære ukrainske sangeren og modellen Anna Sedokova. Paret giftet seg i 2020, men forholdet var turbulent: Ifølge sangeren slo de opp og ble sammen igjen "20 ganger".

Skilsmissen deres ble offisiell 9. desember. Timmas Instagram-følgere sa at spillerne pleide å dele følelsene sine på sosiale medier. Blant tingene han la ut, sa han at Sedokova prioriterte penger fremfor kjærlighet. Han hadde tidligere vist selvmordstanker, som rapportert av Basketnews.

Boston Celtics-spiller Kristaps Porzingis skrev på X: "Menneskelig kontakt er hjørnesteinen i vår mentale helse. Ta vare på hverandre", og tok farvel med sin landsmann Jānis Timma.