Den legendariske illustratøren Drew Struzan død 78 år gammel

Den legendariske kunstneren Drew Struzan har gått bort, 78 år gammel. Han etterlater seg en helt fantastisk arv, og i løpet av sin lange karriere jobbet han med noen av de største navnene i bransjen, og skapte noen virkelig fantastiske verk. Fra Star Wars til Indiana Jones samt Tilbake til fremtiden, Blade Runner, The Thing og utallige andre.

Selv om Struzan offisielt trakk seg tilbake i 2008, med plakaten til den fjerde Indiana Jones-filmen som hans siste offisielle arbeid, fortsatte han å skape og delta på utstillinger. Tidligere i år avslørte Struzans kone at han led av Alzheimers sykdom, noe som til slutt gjorde det umulig for ham å fortsette å produsere eller signere nye kunstverk. Arven hans vil imidlertid alltid leve videre - et arbeid som har definert generasjoner av filmfans.

"Det er med tungt hjerte at jeg må fortelle dere at Drew Struzan har forlatt denne verden i går, 13. oktober. Jeg føler at det er viktig at dere alle vet hvor mange ganger han uttrykte overfor meg den gleden han følte over å vite hvor mye dere satte pris på kunsten hans."

Hvil i fred.