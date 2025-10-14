Den legendariske illustratøren Drew Struzan død 78 år gammel
Farvel til mannen som skapte magi på lerretet - fra Blade Runner til Tilbake til fremtiden, Star Wars og Indiana Jones.
Den legendariske kunstneren Drew Struzan har gått bort, 78 år gammel. Han etterlater seg en helt fantastisk arv, og i løpet av sin lange karriere jobbet han med noen av de største navnene i bransjen, og skapte noen virkelig fantastiske verk. Fra Star Wars til Indiana Jones samt Tilbake til fremtiden, Blade Runner, The Thing og utallige andre.
Selv om Struzan offisielt trakk seg tilbake i 2008, med plakaten til den fjerde Indiana Jones-filmen som hans siste offisielle arbeid, fortsatte han å skape og delta på utstillinger. Tidligere i år avslørte Struzans kone at han led av Alzheimers sykdom, noe som til slutt gjorde det umulig for ham å fortsette å produsere eller signere nye kunstverk. Arven hans vil imidlertid alltid leve videre - et arbeid som har definert generasjoner av filmfans.
"Det er med tungt hjerte at jeg må fortelle dere at Drew Struzan har forlatt denne verden i går, 13. oktober. Jeg føler at det er viktig at dere alle vet hvor mange ganger han uttrykte overfor meg den gleden han følte over å vite hvor mye dere satte pris på kunsten hans."
Hvil i fred.