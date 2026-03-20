Den legendariske kampsportskuespilleren Chuck Norris dør 86 år gammel

Den legendariske kampsportskuespilleren Chuck Norris døde torsdag 19. mars, 86 år gammel, mindre enn 24 timer etter å ha blitt innlagt på sykehus på Hawaii. Han var verdenskjent for sin rolle i CBS-serien Walker, Texas Ranger (1993-2001), samt mange amerikanske actionfilmer, blant annet Missing in Action (1984), The Delta Force (1986), Code of Silence (1985) eller Firewalker (1986).

"Selv om vi ønsker å holde omstendighetene private, skal du vite at han var omgitt av sin familie og hadde fred", skrev familien hans på Instagram. "For verden var han en kampsportutøver, skuespiller og et symbol på styrke. For oss var han en hengiven ektemann, en kjærlig far og bestefar, en utrolig bror og hjertet i familien vår."

"Kjærligheten og støtten han fikk fra fans over hele verden betydde så mye for ham, og familien vår er virkelig takknemlig for det. For ham var dere ikke bare fans, dere var hans venner."

Norris skrev også flere bøker om kampsport, noen ganger blandet med politikk og kristendom, som bestselgeren Black Belt Patriotism: How to Reawaken America fra 2008, der han forklarte sitt konservative politiske program. Norris var også en konservativ aktivist, og støttet flere republikanske kandidater, men gikk aldri direkte inn i politikken selv.

Chuck Norris, som hadde svart belte i karate, taekwondo, tang soo do, brasiliansk jiu jitsu og judo, ble også en av de tidligste memene på Internett, med morsomme "fakta" om styrken hans, i en slik grad at det førte til flere bøker, videospill og en cameo i The Expendables 2 (2012), hans siste opptreden i en storfilm.