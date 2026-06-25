Den legendariske meksikanske målvakten Guillermo Ochoa får stående ovasjoner under sin siste VM-kamp

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Mexico feiret en stor seier da de slo Tsjekkia 3-0 i den tredje gruppespillkampen i VM, med mål av Mateo Chávez, Julián Quiñones og Álvaro Fidalgo. Dermed sikret de seg førsteplassen i gruppen som det første og hittil eneste laget som har vunnet alle tre gruppespillkampene. Sør-Afrika går videre som nummer to i gruppen, Tsjekkia er ute av turneringen, og Sør-Korea kan fortsatt kvalifisere seg som nummer tre i gruppen, men det er svært usannsynlig (bare 3 poeng og -1 i målforskjell).

Mexicos kamp var også en hyllest til Guillermo Ochoa, som nå har sluttet seg til Leo Messi og Cristiano Ronaldo i klubben av spillere som har deltatt i seks verdensmesterskap. Den 40 år gamle målvakten var ubrukt innbytter i VM i 2006 og 2010, og førstevalg i 2014, 2018 og 2022, og ble ansett som den nest beste målvakten i 2018-utgaven i Russland (han gjorde 9 redninger mot Tyskland i den turneringen). Han mistet plassen som førstevalg i 2023, men jobbet likevel for å overbevise trenerne på det meksikanske landslaget om at han kunne være andremålvakt.

Og Javier Aguirre, Mexicos landslagstrener under VM 2026 og også trener for Mexico i 2010 – da Ochoa på kontroversielt vis ble satt på benken – ga til slutt Ochoa det som sannsynligvis vil bli hans avskjed fra verdensmesterskapene: han byttet ut den nåværende førstekeeperen, Raúl Rangel, med Ochoa, som fikk stående ovasjoner på Azteca-stadion (fansen hadde ropt etter at han skulle komme på banen helt siden turneringen startet).

Ochoa spilte i 13 minutter, med kapteinsbindet, og kysset målstolpene da han forlot banen. Han har tidligere sagt at dette ville bli hans siste turnering, så dette var sannsynligvis hans siste øyeblikk på en fotballbane.