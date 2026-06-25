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Den legendariske meksikanske målvakten Guillermo Ochoa får stående ovasjoner under sin siste VM-kamp

Ochoa har nå spilt i fire VM-turneringer, og var også ubrukt innbytter i 2006 og 2010.

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Mexico feiret en stor seier da de slo Tsjekkia 3-0 i den tredje gruppespillkampen i VM, med mål av Mateo Chávez, Julián Quiñones og Álvaro Fidalgo. Dermed sikret de seg førsteplassen i gruppen som det første og hittil eneste laget som har vunnet alle tre gruppespillkampene. Sør-Afrika går videre som nummer to i gruppen, Tsjekkia er ute av turneringen, og Sør-Korea kan fortsatt kvalifisere seg som nummer tre i gruppen, men det er svært usannsynlig (bare 3 poeng og -1 i målforskjell).

Mexicos kamp var også en hyllest til Guillermo Ochoa, som nå har sluttet seg til Leo Messi og Cristiano Ronaldo i klubben av spillere som har deltatt i seks verdensmesterskap. Den 40 år gamle målvakten var ubrukt innbytter i VM i 2006 og 2010, og førstevalg i 2014, 2018 og 2022, og ble ansett som den nest beste målvakten i 2018-utgaven i Russland (han gjorde 9 redninger mot Tyskland i den turneringen). Han mistet plassen som førstevalg i 2023, men jobbet likevel for å overbevise trenerne på det meksikanske landslaget om at han kunne være andremålvakt.

Og Javier Aguirre, Mexicos landslagstrener under VM 2026 og også trener for Mexico i 2010 – da Ochoa på kontroversielt vis ble satt på benken – ga til slutt Ochoa det som sannsynligvis vil bli hans avskjed fra verdensmesterskapene: han byttet ut den nåværende førstekeeperen, Raúl Rangel, med Ochoa, som fikk stående ovasjoner på Azteca-stadion (fansen hadde ropt etter at han skulle komme på banen helt siden turneringen startet).

Ochoa spilte i 13 minutter, med kapteinsbindet, og kysset målstolpene da han forlot banen. Han har tidligere sagt at dette ville bli hans siste turnering, så dette var sannsynligvis hans siste øyeblikk på en fotballbane.

Den legendariske meksikanske målvakten Guillermo Ochoa får stående ovasjoner under sin siste VM-kamp
Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

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