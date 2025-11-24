Den legendariske NBA-spilleren Chris Paul, med kallenavnet The Point God, kunngjør at han pensjonerer seg i en alder av 40 år

HQ

Chris Paul, point guard for Los Angeles Clippers, ansett som en av de beste i sin posisjon - han fikk virkelig kallenavnet The Point God - og en av de eldste aktive spillerne i ligaen, har kunngjort at han pensjonerer seg ved sesongslutt. 40-åringen (fyller 41 år i mai) la ut en emosjonell video på sosiale medier der han bekrefter at han legger opp ved sesongslutt (hans 21. totalt).

Chris Paul kom tilbake til Los Angeles Clippers i vinter, der statistikken hans ble drastisk redusert sammenlignet med hans forrige periode i San Antonio Spurs. Paul har også spilt for Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder og Houston Rockets, men hans lengste perioder var hos Los Angeles Clippers mellom 2011 og 2017 og New Orleans Hornets mellom 2005 og 2011, der han ble valgt som nummer fire i draften.

Paul vant aldri et NBA-mesterskap, men ble kåret til All-Star 12 ganger, siste gang i 2022. Han vant også to olympiske gullmedaljer i Beijing i 2008 og London i 2012.

LeBron James sender en beskjed til Chris Paul, den nest eldste aktive spilleren

Paul er den nest eldste aktive NBA-spilleren etter LeBron James (som fyller 41 år 30. desember). James sendte en hjertelig melding til Paul etter å ha fått vite at han skulle pensjonere seg. "Han har ingenting å henge hodet over. Han har gjort stort sett alt denne ligaen har å tilby. Jeg håper han tar alt inn over seg" og at han "Han skal være så lykkelig som han overhodet kan. Jeg vet at han er glad for å være tilbake i LA med familien sin".