Den legendariske syklisten Eddy Merckx innlagt på sykehus for hofteinfeksjon etter brudd i 2024

Eddy Merckx, belgisk tidligere proffsyklist som fyller 81 år i juli, og som regnes som en av de beste gjennom tidene, med flest trofeer av alle syklister i historien, har blitt innlagt på sykehus i Belgia med en hofteinfeksjon, etter en rekke helseproblemer siden hofteoperasjonen i desember 2024, da Meckx falt av sykkelen og brakk hoften.

Siden da har han hatt mange komplikasjoner med hofteprotesen og har måttet gjennomgå seks operasjoner, og det er ventet at han skal gjennomgå en syvende operasjon neste mandag. Merckx forklarte til Nieuwsblad at han har "utrolig vondt" og at den intensive behandlingen med antibiotika ikke fungerer.

Med 525 rittseire mellom 1965 og 1978 har Eddy Merckx, med kallenavnet "Kannibalen", vunnet 11 Grand Tours og 19 Monumenter, en rekord som ingen senere har overgått, selv om Tadej Pogacar har som mål å matche hans tall...