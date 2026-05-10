Den legendariske tegneserieforfatteren og illustratøren R. M. Guéra forteller oss hvordan han gir liv til sidene sine

HQ

Etter å ha adaptert Quentin Tarantinos Django Unchained, jobbet med Judge Dredd, Marvel- og DC-prosjekter, samt hjulpet til med gjenopplivingen av Vertigo Comics, har R. M. Guéra sett det meste. For ham er det ganske enkelt å skape karakterer og eksplosive actionsider, men på Comicon Napoli fikk vi ham til å forklare prosessen sin, og hvorfor han ser en så sterk kreativitet i det å lage tegneserier.

"Jeg bare gjør det, og jeg antar at den viktigste beskrivelsen bør komme fra leserne, til slutt," sa han først, veldig enkelt. For Guéra er det leserne som definerer suksessen, og han bekymrer seg bare om å skape. Deretter gikk han over til å forklare litt mer detaljert hvordan prosessen fungerer:

"Det er en visceral del av tegningen som jeg liker, personlig liker jeg det. Heltene mine hakker pote, dette er mine guder, så jeg prøver å gå dit, nå dit. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal si om stilen min, det er en stil ... Jeg tror den heldige delen av tegneserier er at den, etter min mening, er tydelig mellom litteratur og film. Begge deler er veldig viktig for tegneserieskaperen. Du må kunne fortelle en historie, og du må kunne begrunne manuset følelsesmessig. Du får sider som bare er bokstaver, ingenting. Det er bare dødt. Og du må gjøre det levende, så dette er hovedjobben din."

Guéra sa at tegneserier er et sted der "du kan skrive manus, du kan være skuespiller, du kan være regissør, du kan være alt mulig", og at det er en "privilegert" posisjon å kunne jobbe med tegneserier på heltid.

Hvis du vil høre mer om Gueras stil, hans arbeid med Django og hans samarbeid med Jason Aaron igjen, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor :