Den legendariske tuneren Brabus har vært med på å designe en elektrisk motorsykkel

Vanligvis jobber det legendariske tuningfirmaet Brabus med Mercedes-modeller i begrenset opplag, men nå bruker de talentet sitt på noe helt annet.

De har gått sammen med franske DAB Motors for å skape en elektrisk motorsykkel, som nylig ble avduket på designuken i Milano. Den er bygget sammen med det franske merket DAB, og mer spesifikt på deres minimalistiske "1α-plattform".

Det finnes tre forskjellige versjoner, men selv basissykkelen får eksponerte karbondetaljer og Alcantara-detaljer, mens versjonene med høyere spesifikasjoner får mer kraft, skreddersydde overflater og stadig mer aggressiv styling.

De sikter mot en rekkevidde på 150 kilometer i "urbane miljøer", og den store nyheten er allsidigheten i fargene som vises. Du kan velge din egen farge, og du kan se noen av disse via bildene nedenfor.