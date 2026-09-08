Den lekkede 40-årsjubileumsutgaven av « The Legend of Zelda Switch 2-konsollen lanseres i slutten av oktober

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For omtrent en måned siden skjedde det en lekkasje som avslørte at det snart kommer en spesiell 40-årsjubileumsutgave av Nintendo Switch 2. I dag, som en del av Direct-sendingen dedikert til 40-årsjubileet for The Legend of Zelda, ble denne spesialutgaven av konsollen nettopp offisielt avslørt, og den lanseres ganske snart.

For det første vil samlingen inneholde en Switch 2-konsoll, en Pro Controller, et bæreveske og en skjerm The Legend of Zelda: Ocarina of Time, som alle er merket med The Legend of Zelda-logoen. Switch 2-dokken er prydet med et massivt Triforce-symbol i svart og gull, mens Joy-Con 2-kontrollerne har en mer mintgrønn pastellfarge med Zelda-inspirerte trekanter og det ikoniske serielogoet. Pro-kontrolleren er en blanding av begge stilene, mens bærevesken ligner mer på den førstnevnte stilen. Når det gjelder selve Switch 2-enheten, er dette i utgangspunktet bare en vanlig Switch 2 med noen få gull- og grå trekanter på baksiden.

Når det gjelder lanseringsplanene for maskinvaresamlingen «The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition», vil hvert produkt være til salgs fra 29. oktober, noe som betyr at du kan kjøpe et av disse, sette det opp og fortsatt ha god tid før « lanseres på Nintendo Switch 2 en uke senere, den 5. november.

Skal du kjøpe denne spesialutgaven av konsollen?