Den lille havfruen får et anime-alternativ i Goodbye, Lara

Du kjenner sikkert godt til historien om The Little Mermaid, enten det er via den flotte og karismatiske animerte originalen fra Disney eller det mer utskjelte live-action-alternativet fra nyere tid. Hvis ikke, har du nå en ny sjanse til å oppleve historien, om enn i en animeversjon som er basert på Hans Christian Andersons eventyr.

Denne serien, kjent som Goodbye, Lara, kommer på Crunchyroll en gang i 2026, og når det gjelder hva den vil tilby seerne, kan vi forvente en historie som skildrer hvordan en ung havfrue forelsker seg i en menneskelig mann, og til slutt ser ut til å gi opp sin undervannsnatur for å være sammen med sin elsker, til tross for konsekvensene.

I motsetning til Disneys versjoner vil denne anime-fortellingen utspille seg i en mer moderne verden, en som inkluderer en travel storby som polariserer det nedsenkede og fantastiske havfrueparadiset.

Crunchyroll har avslørt at serien skapes av animasjonsstudioet Kinema Citrus, og at Takushi Koide står for regien, mens Shiori Tani står for karakterdesign, Anna Kawahara står for filmmusikken sammen med yuma yamaguchi, og Hana Hishikawa har hovedrollen som havfruen Lara.

Sjekk ut teaser-traileren for prosjektet nedenfor.