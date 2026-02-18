Den lokale godgutten Nazgul krasjer i skirenn i OL: Han er "sta, men veldig snill"

HQ

En av de søteste anekdotene under 2026 Winter Olympic Games skjedde onsdag morgen, under kvalifiseringen til kvinnenes lagsprint, da en ubuden firbeint gjest kom inn i skisporet nær målstreken, og løp rundt og luktet på de utmattede skiløpernes rumper, som ikke trodde sine egne øyne.

Denne vakre hunden dukket opp på TV-kameraer overalt, og fulgte etter den før den ble tatt ut. Heldigvis skjedde det ingen hendelser, og alle virket fornøyde og underholdt, til tross for den åpenbare sikkerhetsrisikoen som en stor, løs hund kunne ha utgjort for skiløperne hvis den hadde dukket opp et annet sted i løypa.

Faktisk la den offisielle X Olympics-kontoen ut noen bilder og en munter melding ... men slettet den noen minutter senere, kanskje fordi de innså hvor uansvarlig de var, og hvilken trussel en slik hund kunne ha utgjort.

Ifølge NPR heter hunden Nazgul, er en to år gammel tsjekkoslovakisk ulvehund, og er "sta, men veldig søt", ifølge de anonyme eierne.

"Han gråt mer enn normalt i morges fordi han så oss dra - og jeg tror han bare ville følge etter oss. Han ser alltid etter folk", sier eierne, som er i slekt med en av de ansvarlige for arrangementet.

"Det kan virkelig koste noen medaljer", sa en skiløper som ble overrasket over hunden

Tena Hadzic, en 21 år gammel kroatisk skiløper, møtte hunden på oppløpet og sa at han valgte å ikke gjøre noe, "fordi han kanskje kunne angripe meg, bite meg." Hun sa at hun mistet noen sekunder da hun så hunden. "Ikke så farlig, for jeg kjemper ikke om medaljer eller noe stort, men hvis det hadde skjedd i finalen, kunne det virkelig ha kostet noen medaljer, eller et veldig godt resultat."