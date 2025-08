Den lukkede betaversjonen av Marvel Tokon: Fighting Souls på PlayStation 5 vil pågå fra 5. til 7. september

HQ

Vi fortsetter vår gjennomgang av nyhetene fra gårsdagens avslutningsseremoni for Evo 2025 i Las Vegas, der vi fikk se nye innholdspakker til Street Fighter 6 eller Tekken 8, samt en sniktitt på utviklingen av det kommende Virtua Fighter-prosjektet, og vi fikk også litt hjemmelekser på kampsportarrangementet, som å registrere oss for en nylig annonsert lukket betaversjon av Marvel Tokon: Fighting Souls neste måned.

Den lukkede betaversjonen vil være eksklusiv for PS5-spillere (du kan få tilgang til påmeldingsskjemaet her), og vil finne sted fra 5. til 7. september. Da får konsollspillere muligheten til å se om den uvanlige 4v4-brawlerens versjon av den nåværende 3v3-trenden er like lovende som den ser ut i trailerne.

Og mens du er i gang, kan du se kunngjøringen av denne lukkede betaversjonen nedenfor.