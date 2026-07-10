Den meksikanske regjeringen skal anmelde saker i USA i forbindelse med dødsfall blant meksikanske statsborgere

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Mexico iverksetter rettslige tiltak mot USA gjennom straffesaker som ble innledet av den forrige regjeringen, ifølge Mexicos president Claudia Sheinbaum. Straffesakene i USA har som mål å oppnå rettferdighet for meksikanske statsborgere som har omkommet enten under arrestasjonsaksjoner eller i varetekt hos U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

«Vi kan ikke se gjennom fingrene med de meksikanerne som har omkommet,» sa Sheinbaum på en pressekonferanse (via Reuters). Den meksikanske presidenten sa at anmeldelsene har som mål å finne de ansvarlige for drapene og menneskerettighetsbruddene og stille dem for retten.

Sheinbaums regjering vil yte bistand til dem som ber om det, men presiserte at dette «spesielt gjelder meksikanere hvis eneste forbrytelse er å arbeide ærlig i USA.» Som svar sa det amerikanske departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security) at det ikke har vært noen økning i antall dødsfall blant internerte under Trump, og la til at «alle internerte får full rettssikkerhet og blir forsynet med ordentlige måltider, vann, medisinsk behandling, og har mulighet til å kommunisere med sine familiemedlemmer og advokater.»