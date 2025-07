Den menneskelignende robotkunstneren Ai-Da stiller spørsmålet om hva som er kunst.

HQ

I den senere tid, med den økende utbredelsen av kunstig intelligens, har vi sett en viss motreaksjon, særlig i det kreative miljøet, der talentfulle menneskers arbeid blir overkjørt av AI-genererte alternativer, og der kreative til og med mister jobben for at ressursene skal kunne brukes på AI-initiativer. Slik det ser ut nå, er det mange som er misfornøyde med at kunstig intelligens innlemmes i det kreative feltet, men Ai-Da ønsker å utfordre alles perspektiv.

For de som ikke er klar over det, er Ai-Da en humanoid robotkunstner som maler, skulpturerer, tegner, designer, opptrer og skriver. Det er en mangefasettert maskin som har skapt alle slags verk som ærlig talt vil forvirre din oppfatning av hva som utgjør kunstnerskap. Og det er nettopp det som er poenget.

Nettstedet som er dedikert til roboten, forklarer: "Kunstens rolle og definisjon endrer seg over tid. Ai-Das verk er kunst, fordi det gjenspeiler den enorme integrasjonen av teknologi i dagens samfunn."

Videre legger den til "Ai-Da er en maskin med en sammensmelting av elektronisk/AI/menneskelig input, og kunstverket hennes er et samarbeid mellom maskin og menneske - og hjelper oss å reflektere over vår egen verden, som i stadig større grad er sammenvevd med teknologi. Ai-Da skaper kunst, fordi kunsten ikke lenger trenger å være begrenset av kravet om menneskelig handlekraft alene."

Dette er en annonse:

Noen av verkene roboten har skapt, er blant annet et portrett av den avdøde dronning Elizabeth, en performance dedikert til Yoko Ono, en skulptur av en veps og mye mer. Ta en titt på Ai-Das portefølje her.