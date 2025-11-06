Den merkelige anekdoten mellom Shigeru Miyamoto og Satoshi Tajiri før lanseringen av de første Pokémon-spillene

HQ

I går slapp Nintendo sin økonomiske rapport for de første seks månedene av inneværende regnskapsår 2026, og i tillegg til å oppdatere antall konsoller (både Switch og Switch 2) og spill (for eksempel Mario Kart World og Donkey Kong Bananza), ga selskapet også et direkte svar på noen av aksjonærenes spørsmål og bekymringer.

Styremedlem og utviklingslegende i selskapet, Shigeru Miyamoto, deltok naturligvis også i denne Q&A, og på spørsmål om hvorvidt et Nintendo Switch 2-spill noen gang ville overgå salget av Mario Kart 8 Deluxe, svarte Miyamoto at det ville bli veldig vanskelig, men delte også sin visdom fra fortiden.

Nærmere bestemt en samtale som må ha funnet sted for mer enn 30 år siden mellom Miyamoto-san og Satoshi Tajiri, skaperen av Pokémon-serien. Det skjedde allerede før Tajiri og Game Freak skapte de første Pokémon Red og Green-spillene (i Vesten var det Pokémon Red og Blue), og Miyamoto-san fortalte det slik, ifølge oversettelsen av det offisielle dokumentet som ble delt av brukeren Genki på X/Twitter :

"For lenge siden sa Tajiri-san, direktøren for Pokémon, før han skapte det første Pokémon-spillet, spøkefullt til meg: 'Hvis du vil slå Nintendos Mario, kan du ikke gjøre det med mindre du selger to eksemplarer av spillet til hver kunde'."

Så for Satoshi Tajiri var regnestykket klart: Hvis du har et maksimalt spillertak, må du selge det samme spillet flere ganger til den spilleren. Nå har tidene forandret seg, selv om Pokémon-hovedserien fortsatt baserer seg på to generasjoner.... Gammelt selgertriks eller geni som lever videre? Det er opp til deg å avgjøre.