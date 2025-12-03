Den mest etterspurte tingen for den kommende DCU Batman er om han skal ha en blå eller grå drakt

HQ

I tillegg til Robert Pattinsons portrettering av Batman i Matt Reeves' The Batman-filmene, er en annen inkarnasjon av karakteren i ferd med å dukke opp i Peter Safran og James Gunns fortsatt nye DCU. Men hvem som skal spille rollen er fortsatt et mysterium, og det er også mye debatt om hvordan denne Batman skal være.

Skal han for eksempel være en muskuløs hulk som i Ben Afflecks versjon, ha en klassisk Batmobil eller en Lego-lignende konstruksjon som i Nolans filmer, og skal drakten ha korte eller lange ører? En trådbruker henvendte seg direkte til Gunn - som overraskende ofte svarer på fansenes spørsmål - og spekulerte i at den vanligste bekymringen er om Batman skal ha hvite øyne eller ikke.

Gunn svarte på dette og skrev at dette bare var den tredje vanligste tingen folk spør om. Det viktigste blant fansen er om drakten skal være blå eller grå, etterfulgt av diskusjonen om den gule ovalen rundt flaggermus-symbolet på brystet, og deretter de hvite øynene.

Men han ser ut til å mene at ingenting av dette er så viktig i den store sammenhengen, og det har han nok rett i. De færreste vil gå glipp av en god Batman-historie bare fordi noen små detaljer på drakten ikke ser ut som de hadde håpet - uansett hvor opphetede disse diskusjonene kan være blant fansen.