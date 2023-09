Den mest grusomme fellen fra Saw X vist frem

HQ

Saw X har premiere om en drøy uke, og nå har vi fått det første offisielle klippet fra en av de nye fellene som kommer med i filmen.

Eyeball Vacuum-fellen er akkurat så ekkel som den høres ut. Ved å koble deg til noen slanger blir øyeeplene dine sugd ut i løpet av en viss tid, med mindre du vrir på knappen på stolen du er festet til. Men det er ikke akkurat noe bedre alternativ, for da brekker du fingrene dine en etter en.

Det er virkelig sykt, og vi er glade for at det ikke er vi som sitter i stolen. Klippet viser ikke om offeret kommer seg ut av fellen i live eller ikke, men med tanke på at Eyeball Vacuum er på plakaten til Saw X, tror vi at vi kommer til å få se den i aksjon.