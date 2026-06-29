Den mest populære funksjonen i Grok er akkurat det du tror den er

HQ

Grok er et populært AI-program, og dets mest brukte funksjon, «NSFW-aktiviteter», utgjør godt over halvparten av trafikken på Grok, ifølge Engadget.

Denne «godt over halvparten» inkluderer bruk av Grok til å generere faktisk p*rnografi, samt «rollespillchatter for voksne» og «enormt mange forespørsler om erotikk». I tillegg viste en intern analyse at en «betydelig andel av forespørslene» til kodingsmodellen gjaldt «p*rno eller n*akenbilder».

Vi er ikke overrasket. Vann er vått, og sommeren er varm.