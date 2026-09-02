Den mistenkte for drapet på Charlie Kirk erklærer seg ikke skyldig, mens påtalemyndigheten får lov til å kreve dødsstraff

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Tyler Robinson, den 23 år gamle mannen fra Utah som er siktet for drapet på den høyreorienterte kommentatoren Charlie Kirk, har erklært seg ikke skyldig i drapet på aktivisten. Robinson benekter grovt drap, samt seks andre tiltalepunkter som er rettet mot ham i forbindelse med skytingen av Kirk den 10. september 2025.

Kirk ble myrdet mens han holdt en tale ved Utah Valley University i Orem. Robinsons forsvarere forsøkte å få dødsstraff fjernet som et mulig utfall, men aktoratet argumenterte for at det faktum at skudd ble avfyrt inn i en folkemengde der det var barn til stede, berettiget en rettssak der dødsstraff kan idømmes. Kirk-familien var til stede under den siste rettshøringen og kalte dommerens beslutning om å tillate at dødsstraff kan bli aktuelt et «viktig skritt» i deres «kamp for rettferdighet» (via BBC News).

Påtalemyndigheten er fullstendig overbevist om at Robinson står bak forbrytelsen. «Vi vet at tiltalte er skytteren... for det første på grunn av videobevisene; for det andre på grunn av DNA-bevisene; for det tredje på grunn av hans tilståelser; og for det fjerde på grunn av indisier,» sa aktor Ryan McBride.

Forsvarerne har forsøkt å fremføre argumenter mot påtalemyndighetens bevis. Det gjenstår å se hvordan juryen vil dømme Robinson.