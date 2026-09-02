Den mistenkte for drapet på Charlie Kirk erklærer seg ikke skyldig, mens påtalemyndigheten får lov til å kreve dødsstraff
En dommer har avgjort at aktoratet kan kreve dødsstraff under rettssaken.
Tyler Robinson, den 23 år gamle mannen fra Utah som er siktet for drapet på den høyreorienterte kommentatoren Charlie Kirk, har erklært seg ikke skyldig i drapet på aktivisten. Robinson benekter grovt drap, samt seks andre tiltalepunkter som er rettet mot ham i forbindelse med skytingen av Kirk den 10. september 2025.
Kirk ble myrdet mens han holdt en tale ved Utah Valley University i Orem. Robinsons forsvarere forsøkte å få dødsstraff fjernet som et mulig utfall, men aktoratet argumenterte for at det faktum at skudd ble avfyrt inn i en folkemengde der det var barn til stede, berettiget en rettssak der dødsstraff kan idømmes. Kirk-familien var til stede under den siste rettshøringen og kalte dommerens beslutning om å tillate at dødsstraff kan bli aktuelt et «viktig skritt» i deres «kamp for rettferdighet» (via BBC News).
Påtalemyndigheten er fullstendig overbevist om at Robinson står bak forbrytelsen. «Vi vet at tiltalte er skytteren... for det første på grunn av videobevisene; for det andre på grunn av DNA-bevisene; for det tredje på grunn av hans tilståelser; og for det fjerde på grunn av indisier,» sa aktor Ryan McBride.
Forsvarerne har forsøkt å fremføre argumenter mot påtalemyndighetens bevis. Det gjenstår å se hvordan juryen vil dømme Robinson.