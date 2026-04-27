Den mistenkte skytteren fra White House forventes å bli tiltalt i retten i dag

I helgen ble USAs hovedstad rystet da en mistenkt skytter infiltrerte Det hvite hus under korrespondentmiddagen, tilsynelatende med den hensikt å ramme president Donald Trump.

Personen nådde aldri frem til presidenten, da han ble pågrepet og stoppet av politifolk, men det forhindret ikke at Trump raskt måtte evakueres fra middagen inntil situasjonen var håndtert.

Selve hendelsen skjedde lørdag 25. april, men senere i dag, 27. april, er det ventet at den mistenkte skytteren, 31 år gamle Cole Tomas Allen, vil bli tiltalt i retten. Ifølge BBC News sitter Allen i varetekt hos Metropolitan Police Department i nordvestlige Washington DC, men skal overføres til et interneringssenter sørøst i byen, etter å ha blitt siktet for angrep på en føderal tjenestemann, bruk av skytevåpen under en voldsforbrytelse og andre tiltalepunkter som vil bli presentert senere i dag.