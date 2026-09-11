Den nå avlyste andre sesongen av «Spider-Noir» kunne ha utforsket «europeiske noir-filmer

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Nylig kunngjorde Prime Video at de ville avlyse « Spider-Noir og at live-action-serien ikke ville komme tilbake med en ny sesong, til tross for svært positive anmeldelser fra både kritikere og fans. Siden historien om Nicolas Cages Ben Reilly ikke vil bli videreutviklet i dette formatet (vi krysser fingrene for at han får en rolle i «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), har showrunner Oren Uziel i et nylig intervju med Variety gitt oss et innblikk i hvor neste sesong kunne ha ført historien.

«Hvis jeg fikk bestemme, ville det sannsynligvis vært et annet sted. Det finnes så mange L.A.-noir-historier vi kunne ha dykket ned i. Det finnes europeiske noir-historier vi kunne ha dykket ned i. Det finnes andre steder å dra. Du starter i 1933. Hvor fører det hen? Det fører mot en svært omveltende tid – andre verdenskrig. Det var mye som kunne vært fortalt der.»

Uziel snakket også om å fortsette « Spider-Noir-historien med et annet produksjonsselskap eller en annen strømmetjeneste, noe han ennå ikke har utelukket helt, selv om han innser at det ville være en svært komplisert prosess.

«Vi er ikke kommet så langt ennå. Jeg kjenner bokstavelig talt ikke til de juridiske aspektene og komplikasjonene ved det. Men jeg regner med at det er et komplisert forslag.»

Ønsker du flere episoder av « Spider-Noir, eller har serien avsluttet på riktig tidspunkt?