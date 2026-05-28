Den nåværende BMW M3 vil ha sitt siste modellår i 2027

BMW M3 regnes som legendarisk, en av de mer ikoniske rullende modellene i moderne bilhistorie. Derfor legger BMW selvsagt ikke ned bilserien i sin helhet, men det er snart på tide at den nåværende M3-modellen legges på beite.

BMW har bekreftet at nåværende G80-generasjon sportssedan vil avslutte produksjonen etter modellåret 2027. I et intervju med Bimmerlife, BMW M produktplanleggingsspesialist Scott Stirling, ble den nylig avslørte manuelle M3 CS Handschalter spesielt opprettet som en avskjed for den nåværende generasjonen.

BMW forbereder to separate etterfølgere: en helelektrisk M3 og en ny bensindrevet versjon. Elbilen forventes å komme først og vil angivelig ha et firemotors oppsett, mer enn 100 kWh batterikapasitet og simulerte girskift sammen med kunstige motorlyder designet for å gjenskape følelsen av en bil med forbrenningsprestasjoner.

Den neste bensindrevne M3, internt kjent som G84, forventes å beholde en rekkesekser, men sannsynligvis med mildhybridassistanse for å oppfylle strengere utslippsregler.