Den nåværende tilstanden i bransjen og drivkraften mot opprettelsen av nye indie- og AA-studioer

Vanlige spillere (og utviklere!) elsker å klage på det vi ikke liker med en tittel. Grafikken er utdatert, mekanikken er repetitiv, mengden DLC de gir ut til en ublu pris, blant mange andre klager. Hvis du vet så mye om spill og kanskje hvordan man lager dem, hva er vel bedre enn å opprette ditt eget studio? Selv om det høres litt ut som "vær din egen sjef", var det Llama Lane CEO Lars Håhuss viktigste råd om den nåværende tilstanden i bransjen i en melding til de forsamlede utviklerne.

Det var på Gdańsk DevGAMM, som ble holdt på AmberExpo med støtte fra InvestGDA, hvor vi fikk snakke med ham i noen minutter, der han delte sin visjon om den nåværende tilstanden til videospill, alt etter å ha grunnlagt flere studioer.

"Det er aldri et bedre tidspunkt å starte studioet enn i dag - du kommer alltid til å angre på at du ikke gjorde det, tror jeg, hvis det er det du vil gjøre. Når det gjelder finansiering, er det selvsagt litt annerledes enn det var tidligere. Det har endret seg litt, men det finnes fortsatt penger der ute, og rådet jeg alltid gir til grunnleggere er å starte opp så langt som mulig, noe som i bunn og grunn betyr at hvis du kan lage spillet ditt ved hjelp av din egen finansiering, dine egne sparepenger, og deretter ta det så langt som mulig (...) Du må ha et spillbart spill for at noen i det hele tatt skal begynne å vurdere om de skal investere i deg eller ikke."

Han var også opptatt av å understreke viktigheten av å ha et felles tankesett, uten at det kommer i veien for den kreative visjonen til studiomedlemmene. For å etablere et solid forhold mellom de ulike medlemmene er det ikke én måte som er raskere enn en annen, det må rett og slett bygges opp ved at man blir bedre kjent med hverandre, jobber side om side og deler en langsiktig visjon. "Du begynner å møte folk på skolen og du begynner å etablere disse relasjonene, det er et godt tidspunkt å bygge tillit på. Du jobber med dem og ser hva de er gode og dårlige til."

Men for et studio er det ikke bare engasjementet for prosjektet og pasjonen for miljøet du jobber i, som er viktig. Det er essensielt å oppnå lønnsomhet for å kunne bygge produktene dine med et voksende team og leve langsiktig med prosjektene dine. Alle i selskapet, ikke bare ledelsen, må være klar over at produktet må være bærekraftig for å sikre prosjektets overlevelse. "Når folk bestemmer seg for å bli spillutviklere, tror jeg veldig få kommer til å ha denne forretningstankegangen og tenke at hei, la oss tjene penger eller la oss gå ut på markedet og hvordan det fungerer og så videre. Det må være en skala mellom dem.

Hele intervjuet berører mange flere temaer, for eksempel den svenske dataspillmodellen, der det ikke finnes noen offentlig finansiering for dataspill, noe som betyr at studioene må innta en forretningsmentalitet fra starten av. Dette har gjort bransjen mer selvforsynt. " Folk i Sverige har lykkes med å lage spill som har tjent penger, og de har faktisk tjent litt penger på det og blitt relativt velstående, som de investerer tilbake i bransjen fordi de ønsker det."

Hvis du vil vite mer om denne interessante verdenen, kan du se hele DevGAMM-intervjuet med lokale undertekster nedenfor.

Kunne du tenke deg å starte et studio sammen med utviklervennene dine?

