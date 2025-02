Den neste Battlefield vil bli utgitt før april 2026

HQ

Her om dagen fikk vi endelig det første virkelige livstegnet fra det neste Battlefield, et spill som regnes som ekstremt viktig for seriens fremtid etter at Battlefield V og spesielt Battlefield 2042 ganske alvorlig bommet på EAs egne salgsmål.

For de som vil være de første til å prøve spillet, er det viktig å melde sin interesse hos Battlefield Labs, men vi antar at det også vil bli kjørt noen betaer i løpet av året. Og så er det sannsynligvis tid for utgivelse. Så hvordan vet vi det?

Jo, EA-sjef Andrew Wilson sier i forbindelse med selskapets kvartalsrapport at neste Battlefield vil bli lansert i løpet av regnskapsåret 2026 - som avsluttes 31. mars 2026.

Vi kan anta at årets Call of Duty lanseres i slutten av oktober som de siste årene, og spørsmålet er om Battlefield lanseres i forbindelse med dette, eller om EA ønsker å vente til senere i julesesongen, eller tidlig i 2026. Hva tror du om dette?