Den neste delen i V/H/S-serien er annonsert.

Under et panel på New York Comic Con avslørte Shudder at en ny del av V/H/S-serien er på trappene. Den nye filmen er planlagt å komme ut i 2024 og vil angivelig "demonstrere sci-fi'ens muligheter".

Scott Shooman, leder for AMC Networks' Film Group, sier: "V/H/S-serien har skremt og underholdt publikum i over ti år takket være arbeidet til noen av sjangerens dyktigste filmskapere. Etter den enorme suksessen med V/H/S/85 og de tidligere delene på Shudder, er det tydelig at filmteamet ikke kommer til å gå tom for unike ideer med det første. Vi er begeistret over at serien går i en dristig, ny retning som vil overraske både fans og nykommere, og som vil demonstrere sci-fi-verdenens innovative evner innenfor V/H/S."

Franchisens forrige del, V/H/S/85, ble lansert på Shudder i forrige uke og fikk en blandet mottakelse av kritikerne. I skrivende stund har filmen en score på 5,7/10 på IMDb og en score på 73 % på Rotten Tomatoes.