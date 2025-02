Den neste epoken i Supermassives The Dark Pictures-antologiserie kommer i tide til den skumle sesongen

HQ

Som en del av det pågående State of Play -utstillingsvinduet ble det nettopp bekreftet at neste epoke av Supermassive's The Dark Pictures Anthology -serie vil starte akkurat i tide til årets uhyggeligste sesong.

Den 2. oktober kommer The Dark Pictures: Directive 8020 til PC og konsoller, og med det får vi oppleve det Lashana Lynch-ledede overlevelsesskrekkspillet som har en mer oppslukende designfilosofi enn de mer tradisjonelle og veldig lineære fortellingene som Supermassives spill har blitt kjent for.

Mens du kan se traileren for utgivelsesdatoen for Directive 8020 nedenfor, hvis du er interessert i å lære mer om spillet, kan du også lese inntrykkene våre fra en Gamescom-demo her, og til og med besøke PlayStation Blog for litt mer informasjon som inkluderer denne godbiten :

"Fans av våre tidligere spill vil bli glade for å vite at DNA-et til Dark Pictures fortsatt er til stede - faktisk er alt du elsker med Dark Pictures fortsatt her, fra forgrenede handlingslinjer til umulige valg og QTE-er på brøkdelen av et sekund. Men som du vil se, har vi redesignet, finpusset og forsterket spillopplevelsen for å gjøre det mer truende å utforske omgivelsene. Vi vet at både gamle og nye fans vil elske denne nye visjonen for serien."