Den neste epoken med Miles Morales-tegneserier begynner i august

Mens Peter Parker i mange, mange år ble sett på som den eneste Spider-Man som var verdt noe i mange fans' øyne, har interessen for Miles Morales gjenoppstått i løpet av det siste tiåret. Takket være de utmerkede Spider-Verse-filmene og Insomniacs spill har Miles Morales inntatt plassen som en av de mest elskede edderkoppfolkene, og dette kommer bare til å fortsette.

Marvel har annonsert en ny tegneserie om Miles Morales, et vennlig nabolagseventyr som utspiller seg i gatene i Brooklyn, Miles' hjemby.

Serien er kjent som Miles Morales: Spider-Man, blir tegneserien sett på som en "ny æra" for karakteren, og når det gjelder hva vi kan forvente oss av dette eventyret, forklarer sammendraget følgende.

"Miles Morales er tilbake i svart (og rødt)! Spider-Mans tror han har alt under kontroll: lekser, superskurker ... en ny skoleforelskelse? Nei, nei, Miles er fokusert på det som betyr noe: å hjelpe de gode folkene i Brooklyn. Vennlige. Nabolaget. Spider-Manning på sitt beste! Men en hevngjerrig skurk fra Jeff Morales' fortid i S.H.I.E.L.D. truer med å ødelegge ikke bare Spider-Man, men hele Morales-familien!"

Det første nummeret av Miles Morales. Spider-Man er skrevet av Bryan Edward Hill, med tegninger av Nico Leon og et omslag av Simone Di Meo: Spider-Man vil debutere den 12. august. Du kan se omslaget til historien nedenfor. Dette blir også det neste store kapittelet for figuren etter at Sara Pichelli "åpnet døren for en ny generasjon tegneserietegnere med Ultimate Comics Spider-Man (2011)" som Leon beskrev i en uttalelse. For mer fra Pichelli, fikk vi nylig muligheten til å snakke med tegneserieveteranen.