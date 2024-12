Den neste generasjonen konsoller må velge: Den vil bare kunne støtte to systemer, og ett av dem vil "helt klart" være Nintendo

HQ

Mens mange av oss spillere har gleden og lykken av å eie alle de tre store konsollsystemene hjemme, er det godt mulig at vi i neste konsollgenerasjon bare vil ha to av dem, og en av dem vil være Switch 2. Det tror markedsanalyseselskapet DFC Intelligence i sin årlige rapport, der de mener at spillere og bransjen (utviklere, utgivere og andre interessenter) vil favorisere én konsoll, mens den andre vil forsvinne. Det vil si at det ser ut til at vi bare vil se suksessen til enten en hypotetisk PlayStation 6, eller en fremtidig Xbox-konsoll, når begge systemene kommer i 2028 (i henhold til nåværende estimater).

De nåværende tallene, så vel som de fra forrige generasjon, indikerer at Sony ville være den vinnende hesten. PlayStation har en langt bedre spillerbase enn Xbox i de aller fleste territorier, og i de sterkeste territoriene synker den raskt.

"Microsoft mislyktes med Xbox Series X/S, men har gjort store oppkjøp for å bli verdens største programvareutgiver. Microsoft har muligheten til å fokusere på programvare og distribusjonsmodeller fremfor maskinvare".

Firmaet hevder også i dokumentet at 2025 vil bli et rekordoverskuddsår for videospill, takket være lanseringen av Nintendo Switch 2 (og hele Nintendos bakkatalog som skal kunngjøres) samt utgivelsen av GTA 6.

Hvilket system ville du valgt for neste generasjon konsoller per i dag?

