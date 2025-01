Den neste Mass Effect kan se på en retur til Paragon- og Renegade-systemer

HQ

Mens de fleste spilte Paragon i Mass Effect-spillene, gjorde BioWare spesielt i de to første titlene en god jobb med å sikre at Renegade-playthroughs ikke bare føltes som et ondt alternativ, i stedet gjorde en Renegade Shepard mer til en type karakter som ikke tok fanger, som ikke brydde seg om hvem han skadet så lenge han fikk jobben gjort.

I Mass Effect 4 ser det ut til at både Paragon- og Renegade-systemene kommer tilbake. Prosjektdirektør Michael Gamble twitret nylig om de valgbaserte systemene og sa at selv om folk flest valgte Paragon, er det viktig å ha Renegade. "Evnen til å velge er sterkere enn antall personer som spiller et hvilket som helst alternativ," sa Gamble.

Nå har en fan med ørneøyne på nettet også oppdaget at i teaserbildet for den nye Mass Effect-hovedpersonen kan du se omrisset av Paragon-symbolet, og de tar det som en bekreftelse på at systemene kommer tilbake. Gamble svarte imidlertid på innlegget og sa at vi bare må vente og se.

Synes du Paragon og Renegade bør komme tilbake i neste Mass Effect?