Den neste oppdateringen til live-service-skytespillet Wildgate blir den siste på en stund, men spillet legges ikke ned

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Det er en historie vi alle har hørt før. Talentfulle utviklere lager en interessant versjon av et live-service-spill, men klarer rett og slett ikke å finne et publikum som kan holde det gående. Vanligvis fører dette til at spill legges ned, og at folk mister jobbene sine. Moonshot Games planlegger imidlertid verken det ene eller det andre med « Wildgate », selv om den neste oppdateringen vil være den siste på lenge.

I et innlegg på Steam om juli-oppdateringen 1.5.4 avslører spillregissør Dustin Browder at selv om « Wildgate » skal få noen flere forbedringer – og har fått mange siden lanseringen i juli i fjor – vil denne oppdateringen bli den siste på lenge. «Til tross for alle våre forsøk på å tiltrekke nye og flere spillere til spillet, har Wildgate ikke funnet et stort nok publikum til å opprettholde den løpende utviklingen,» forklarte han.

Man skulle tro at dette ville bli etterfulgt av en kunngjøring om at teamet har tatt den tøffe beslutningen om å stenge serverne og si opp alle, men slik er det ikke. Vel, det blir i hvert fall ikke flere oppsigelser. Wildgate forsvinner ikke, heter det i innlegget. «Wildgate vil fortsatt motta sporadiske oppdateringer som feilrettinger, balanseoppdateringer og små arrangementer, aktiveringer eller belønninger som generelt gjenbruker eksisterende innhold. Og nye spillere vil fortsatt kunne kjøpe spillet på alle plattformer (Steam, EGS, Xbox og PS) – og vi planlegger å delta i så mange salg og rabatter som mulig.»

Moonshot ser ut til i stor grad å overlate spillets fremtid til fellesskapet, ved å overlate Discord til fellesskapets styring, mens et lite kjerneteam fortsetter å følge med på hva som skjer med Wildgate. I skrivende stund har Wildgate et daglig toppantall på rundt 30 spillere ifølge SteamDB, men det har fått tusenvis av anmeldelser siden lanseringen, hvorav de fleste er positive. Kanskje noe kan få alle med på laget, men det vil trolig kreve et lite mirakel for å redde dette fellesskapet.