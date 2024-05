Den neste ROG Ally får en avsløring senere i dag

HQ

Ettersom mange PC-spillselskaper ser mot håndholdte PC-er som det neste store spranget for innovasjon, er det litt av et kappløp for å se hvilken maskin som skiller seg ut som den beste. Steam Deck blir ofte utpekt som mesteren i denne forbindelse, men det hindrer ikke andre selskaper i å ta et skudd på kongen.

ROG Ally vakte stor interesse da den først ble lansert i juni i fjor, og nå ser det ut til at ASUS gjør seg klar for en ny maskinvare. Senere i dag, med premiere kl. 20:00 BST/21:00 CEST, får vi en titt på hva som er det neste for ROG Ally.

Dette kan være en helt ny enhet, eller som Steam Deck OLED kan den tilby noen forbedringer uten å endre for mye på det som gjorde Ally til Ally i utgangspunktet. Uansett har vi bare noen timer igjen å vente.