Den neste Sorcerer Supreme har blitt utnevnt, og en viss heks arver tittelen

HQ

I lang tid har tittelen som Marvels Sorcerer Supreme vært en tittel som Doctor Strange har hatt, men i nær fremtid, i hvert fall i tegneserieverdenen, vil noen andre overta pliktene til den mystiske beskytteren.

Det er annonsert en ny tegneserie som vil se Wanda "Scarlet Witch" Maximoff bli den nye Sorcerer Supreme, som en del av en serie med samme navn. Fortellingen tar til etter Victor von Dooms fall og viser hvordan figuren håndterer oppgaven med å være "Earth's primary mystical defender".

Det første nummeret av Sorcerer Supreme kommer i desember, og skal skrives av Steve Orlando, som har skrevet den siste serien av Scarlet Witch comics, og tegnes av Blood Hunters' Bernard Chong. For en forsmak på hva som kommer til å skje, kan du sjekke ut sammendraget nedenfor.

"Scarlet Witch trosser tradisjonen og bryter alle regler, og går en dristig, ny vei som Sorcerer Supreme! Men vil hennes rebelske tilnærming til rollen bringe magien i Marvel-universet til nye høyder eller legge det i ruiner?

Dette er en annonse:

"Vishanti, som ikke er villige til å godkjenne Wandas krav, utnevner sin egen Sorcerer Supreme - Agatha Harkness! Etter en voldsom kamp med sin tidligere mentor våkner Wanda opp i Limbo, der ingenting er som det ser ut til. Og hvis hun skal unnslippe, må hun først beseire herskeren ... Madelyne Pryor! Og når Wanda og Vishanti er distrahert, hvilke nye mystiske trusler har de unngått å legge merke til? Wanda er fast bestemt på å oppfylle sin nye, hellige plikt, og hun utvider sitt virkefelt og redefinerer sin makt for å beskytte verden som ingen annen Sorcerer Supreme noensinne har gjort!"

Du kan se omslaget til Sorcerer Supreme nedenfor, som er laget av fan-artist Leirix.

Dette er en annonse: