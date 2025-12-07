Den neste Teenage Mutant Ninja Turtles live-action-filmen vil ha premiere i november 2028

HQ

Nylig ble det bekreftet at den lenge lovede live-action-filmatiseringen av The Last Ronin, et Teenage Mutant Ninja Turtles -prosjekt der bare én av Turtles -gjengen er i live, har blitt lagt på is, hovedsakelig fordi Paramount ser ut til å frykte at en brutal R-klassifisert film som den første live-action TMNT-filmen på lenge ikke vil tiltrekke seg det rette publikummet til den ekspanderende serien. I stedet ble det bekreftet at en mer atypisk live-action Turtles film er på vei, og vi vet nå nøyaktig når denne vil komme.

I følge Deadline vil live-action/animasjonshybriden komme 17. november 2028, som vil være rundt en måned før den nylig bekreftede "Sonic Universe Event Film" debuterer 22. desember 2028.

Det er uklart hva denne TMNT-filmen vil by på, men vi vet at den vil bli produsert av Neal H. Moritz. Med denne datoen låst, bør vi sannsynligvis forvente ytterligere nyheter og informasjon om den i 2026.