Den neste tittelen fra Helldivers II studio vil sannsynligvis være multiformat

HQ

Det var en genistrek av Sony å sikre seg rettighetene til Helldivers II, som ble et av fjorårets største spill. Men i motsetning til utviklere som Housemarque, Bluepoint Games og Haven Studios - som alle er blitt kjøpt opp av Sony de siste årene - har svenske Arrowhead Game Studios forblitt et uavhengig studio.

Og slik vil det tilsynelatende forbli. Selv om Arrowhead fortsatt har mye å tilby når det gjelder Helldivers II, Forbes rapporterer nå at studioets administrerende direktør Shams Jorjani har kommentert deres neste tittel via Discord. Det er ingen spilldetaljer, men han uttaler at PlayStation Studios ikke vil publisere sitt nye spill, men at de denne gangen har tenkt å beholde alle rettigheter selv, noe som sannsynligvis betyr full multiformat :

"Det fantastiske er at takket være den fantastiske støtten fra dere FINE mennesker er Arrowheads fremtid ganske lys, og vi har friheten til å utforske noen virkelig kule konsepter som vi ellers ikke kunne ha gjort. Game 6 (vårt neste prosjekt) vil skje på den måten det vil skje takket være dere. ❤

Det neste spillet er 100 % finansiert av oss selv, så det er vi som bestemmer 100 %."

Det er ingen hemmelighet at Arrowhead ikke var fornøyd med Sonys PSN-krav for PC, som i utgangspunktet gjorde spillet utilgjengelig i 170 markeder/regioner, og selv etter at kravene ble tonet noe ned, er det fortsatt rundt 130 markeder/regioner hvor Helldivers II ikke er tilgjengelig. Om dette er en del av beslutningen om å utgi spillet selv neste gang, vet vi ikke.

Uansett ser det ut til at flere vil få sjansen til å spille den neste Arrowhead Game Studios-tittelen, uansett hva det er og når det slippes.