Den norske skiløperen Johannes Hoesflot Klaebo skriver OL-historie med ni gullmedaljer, og et rent OL er innen rekkevidde

Johannes Høsflot Klæbo har skrevet OL-historie ved å bli den mest dekorerte utøveren i vinter-OL noensinne. Den norske langrennsløperen bidro med seier på herrenes 4x7,5 km stafett søndag, sammen med lagkameratene Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget og Einar Hedegart, og ble den første utøveren som har vunnet ni olympiske vintergull i løpet av karrieren.

Klaebo hadde allerede vunnet gull i skiathlon, sprint klassisk og 10 km tidligere i lekene, og har fortsatt flere medaljealternativer: lagsprint for menn onsdag 18. februar og 50 km fellesstart lørdag 21. februar.

Klaebo har sjansen til en sjelden medaljesamling på tvers av seks olympiske langrennsøvelser. Å vinne seks gullmedaljer i ett og samme OL er en bragd ingen har klart før. Faktisk var den tidligere rekorden for flest gullmedaljer i vinter-OL (åtte) delt av tre nordmenn: Bjørn Daehlie, som vant 12 medaljer, åtte gull og fire sølv, i langrenn mellom 1988 og 1998, åtte gull og fire sølv; Ole Einar Bjørndalen, som vant 14 medaljer, åtte gull, i skiskyting mellom 1998 og 2014; og Marit Bjørgen, som vant 15 medaljer (mer enn noen annen) i langrenn mellom 2010 og 2018, åtte gull, i langrenn.