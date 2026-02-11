Den norske skiløperen Johannes Høsflot Klæbo er nå ett gull unna å tangere den historiske rekorden i vinter-OL

HQ

Johannes Høsflot Klæbo vant tirsdag sin andre gullmedalje i vinter-OL 2026, i herrenes sprint klassisk. Med gullmedaljen han vant i skiathlon på søndag (en øvelse der han endte på 40. plass i Beijing 2022), har den 29 år gamle langrennsløperen nå ni olympiske medaljer totalt: én bronse, én sølv og syv gull, noe som gjør at han er svært nær ved å tangere og overgå den historiske rekorden for flest gullmedaljer for en enkelt utøver i vinter-OL.

Rekorden for flest OL-gull deles av tre norske landsmenn, to menn og én kvinne: Bjørn Daehlie, som vant 12 medaljer, 8 gull og 4 sølv, i langrenn mellom 1988 og 1998, 8 gull og 4 sølv; Ole Einar Bjørndalen, som vant 14 medaljer, 8 gull mellom 1998 og 2014 i skiskyting; og Marit Bjørgen, som vant 15 medaljer (mer enn noen annen) mellom 2010 og 2018, 8 gull, i langrenn.

Hosflot Klaebo har fortsatt fire medaljesjanser til: 10 km intervall, to stafetter og fellesstart klassisk, et utholdenhetsløp på 50 km. Hvis han vinner gull i noen av dem, vil han føye seg inn på listen over utøvere med flest gullmedaljer i vinter-OL-historien.

Norge leder i vinter-OL 2026

Per onsdag 11. februar leder Norge medaljetabellen i Milano-Cortina med 12 medaljer, dobbelt så mange som Tyskland og Sverige, inkludert seks gull. Bare på tirsdag la Norge til tre medaljer: Klaebo tok gull i sprint klassisk, og i skiskyting vant Johan-Olav Botn gull og Sturla Holm Laegried bronse.