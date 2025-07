Den nye 7-stjerners Tera Raid i Pokémon Scarlet og Violet vil ta oss til å fange "Treasures of Ruin" fra Paldea

HQ

Og nok en Pokémon Presents i bøkene. Selv om TV-prosjektene heldigvis ser ut til å ha reddet dagen (som det prosjektet med Aardman eller Pokémon Concierge), er sannheten at fansen ikke lenger kan unnskylde The Pokémon Company for mangelen på kunngjøringer om en ny hovedserie i serien, eller en nyinnspilling av klassikere fra tidligere generasjoner, som Black/White.

I stedet har vi fått flere nyheter om det kommende Pokémon Legends: Z-A, samt et nytt forsøk på å booste spillere i Pokémon Scarlet og Violet, takket være en ny spesiell skattejakthendelse: Capture the Treasures of Ruin.

Hvis du har fullført niendegenerasjonshistorien i Paldea, har du sannsynligvis sett ledetråder om dem. Disse fire Pokémon (er de virkelig Pokémon?) er begrenset til fire forskjellige steder på kartet som er svært vanskelige å komme til, og forseglingen kan bare brytes ved å fjerne påler som også er spredt over store deler av spillets kart, noe som gjør disse fire til noen av de mest unnvikende skapningene i niende generasjon.

Tera Raid-arrangementet vil bli holdt i fire ganger, og starter i morgen, 23. juli, med Wo-Chien første Tera Raid, etterfulgt av Chien-Pao, Tieng-Lu, og Chi-Yu Tera Raids, frem til 14. september.

Så hvis du fortsatt mangler noen av dem og vil ha den best mulige versjonen av dem (eller til og med den skinnende versjonen, selv om det kan ta deg hundrevis av forsøk å få den), kan du logge inn i spillet fra i morgen for å begynne å fange dem. Sjekk ut tidsplanene nedenfor.