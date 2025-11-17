Den nye Bentley Continental Supersports er 500 kg lettere enn den gamle GT

HQ

Selv om Bentley har konkurrert i GTWC med Continental GT, har den sportsbilen alltid vært et tungt beist med sine 2390 kilo. Den kommende Supersports-versjonen har imidlertid blitt betydelig lettere, og Bentley lover, uten å gå i detaljer eller gi reelle tall, en 500 kilo lettere bil takket være karbonfibermaterialer og kun bakhjulsdrift. Under panseret er det en fireliters V8 med dobbel turbolader som produserer 666 hestekrefter og 800 newtonmeter dreiemoment. Det er ingen hybrider i denne bilen og ingen elektrisk drift. Ikke noe sånt. Det er derfor en gammeldags muskelbil med britisk luksus på innsiden.

"Forbered deg på å slippe løs det fulle potensialet til Bentleys legendariske V8-motor. Bentley Supersports er tilbake. Med en avkledd, toseters kabin og et dristig karosserisett i karbonfiber som forbedrer aerodynamisk ytelse så vel som estetikk, er denne utrolige coupéen begrenset til bare 500 biler, som hver og en tilbyr nesten uendelige muligheter for å uttrykke seg selv. Denne bilen er responsiv, rå og utrolig spennende, og den ser ut, høres ut og føles som ingenting annet på veien. Denne siste utgaven av den berømte Supersports er bygget for de mest krevende bilpuristene, og drives av en forbedret 4,0-liters V8-forbrenningsmotor med dobbel turbo, som er redesignet for denne bilen for å levere enestående karakter, respons og allsidig spenning. Den leverer en maksimal effekt på 666 hk og et dreiemoment på 800 Nm - men tallene er langt fra hele historien."

