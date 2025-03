Den nye Big Bang Theory-spinoffen har endelig fått et navn

HQ

Vi har tidligere rapportert at det etter Young Sheldon var planer om nok en The Big Bang Theory-spinoff. Nå har den tatt et stort skritt fremover og endelig fått en offisiell tittel (takk Deadline), noe som også kan gi oss noen ledetråder om hva den kommer til å handle om.

Serien skal hete Stuart Fails to Save the Universe, og hovedpersonen vil selvfølgelig være tegneseriehandleren Stuart Bloom (briljant spilt av Kevin Sussman). Det ser ikke ut til at noen av hovedpersonene fra The Big Bang Theory vil dukke opp regelmessig i serien, men det er bekreftet at flere av bifigurene kommer tilbake.

Det er fortsatt ukjent når innspillingen starter, og enda viktigere, når vi kan se frem til premieren.