Den nye Black Panther kan nettopp ha avslørt seg selv

Det er få sko som er større å fylle enn MCUs Black Panther. Etter Chadwick Bosemans tragiske bortgang i 2020 har Marvel erkjent at skuespilleren ikke kan erstattes. De prøver imidlertid fortsatt å finne en ny Black Panther.

HQ

Det ser ut til at denne rollen kan fylles av den 33 år gamle britiske skuespilleren Damson Idris. Idris, som for tiden spiller i Brad Pitts F1-film, ble spurt på Today Show om han hadde noe å si om ryktene om at han skulle spille Black Panther.

"Ja-nei", svarte Idris, og holdt det hele lett mens han fortsatte med å holde kortene tett til brystet. Som vi vet med mange MCU-rykter, lever skuespillerne sannsynligvis med en tegneserieaktig ambolt hengende over hodet, som garantert vil falle hvis de avslører noe for saftig før Marvel er klare til å kunngjøre noe. Black Panther 3 er sannsynligvis fortsatt en stund unna, så det vil ta en stund før vi får en offisiell bekreftelse på rollebesetningen.