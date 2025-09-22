Den nye Dungeons and Dragons Monster Manual er nå tilgjengelig på alle andre språk

HQ

Dungeons and Dragons-spillere i Europa kan endelig feire at samlingen med oppdaterte 5. utgave kjerneregelbøker er ferdig. Monstermanualen (2025), den tredje gjenværende regelboken som er oversatt til andre språk enn engelsk (som ble utgitt tidligere i år, og som vi anmeldte), er nå tilgjengelig på tysk, fransk, spansk og italiensk.

Monstermanualen (2025) er utformet som et supplement for å hjelpe Dungeon Masters med å forberede møter med mer enn 500 skapninger, hver med sin egen statistikk og eventuelle spesialregler, i tillegg til nye illustrasjoner og redesignede statistikkblokker. I tillegg til de klassiske dragene, mind flayers, gnollene og koboldene er det lagt til mer enn 85 nye monstre, for eksempel erkehagler og tilintetgjørelsesklumpen.

Nå som Dungeons and Dragons-verdenen er så velfylt med liv og trusler (som det ligger verdifulle belønninger bak), kommer du til å legge denne håndboken til samlingen din og dra på eventyr med bordspillkameratene dine?