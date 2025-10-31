Den nye Golf GTI er ute i dag

HQ

I fjor sommer viste VW frem den kraftigste Golf GTIen de noensinne har bygget, GTI Edition 50, og nå kunngjør den tyske bilgiganten at bilen er lansert. Den kan bli din for 50 000 dollar, og for de pengene får du en forhjulsdrevet liten rakett med 325 hestekrefter og et dreiemoment på 420 Nm. Dette gjør at den nye GTI gjør 0-100 km/t på 5,3 sekunder.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"GTI - disse tre bokstavene har kjennetegnet Volkswagen i nesten 50 år og skapt begeistring og til og med kultstatus over hele verden. Siden den første Golf GTI ble lansert i 1976, har det blitt solgt mer enn 2,5 millioner GTI-biler over hele verden, hvorav rundt 18 600 i Sverige. Denne suksesshistorien fortsetter nå med jubileumsmodellen som et nytt høydepunkt. Nye Golf GTI Edition 50 er den raskeste og kraftigste serieproduserte GTIen til dags dato. Med en effekt på 325 hk (239 kW) tilbyr Golf GTI Edition 50 nå 25 hk (18 kW) mer effekt enn Golf GTI Clubsport, som tidligere var den kraftigste serieproduserte GTI-en. Jubileumsmodellen er 15 mm lavere enn en vanlig Golf. Den grunnleggende chassisutformingen består av en MacPherson-fjærbenforaksel og en fireledd bakaksel. Som standard er den utstyrt med adaptiv understellskontroll (DCC) og 19-tommers Queenstown lettmetallfelger."