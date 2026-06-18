Den nye Google Home-høyttaleren har 360-graders lyd og en tettere integrasjon med Gemini

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Høsten 2025 antydet Google at de jobbet med en helt ny Google Home-høyttaler som skulle lanseres en gang i midten av 2026. Og i dag kan man forhåndsbestille den nye Google Home-høyttaleren, som kommer ut 25. juni 2026, ifølge Engadget.

Google Home er utviklet for å levere klar 360-graders lyd i et enda mer kompakt kabinett. Og sammen med Googles TV Streamer kan den levere stereolyd når du ser på film.

Utsiden av høyttaleren er kledd i et 3D-strikket stoff laget av resirkulerte materialer og vil være tilgjengelig i fire farger: hazel, porcelain, jade og berry. En annen endring er at i stedet for å plassere indikatorlys bak høyttalerens nettingdeksel, har Google valgt en ring av LED-lys rundt høyttalerens sokkel for å gi mer dynamisk tilbakemelding når mikrofonen er på og lytter til kommandoer eller svarer på spørsmål.

Google Home er også tett integrert med Gemini som den primære digitale assistenten. Høyttaleren kan bruke Gemini til å utføre mer kompliserte kommandoer eller kommandoer med flere trinn, for eksempel å dempe alle lysene i et rom, spille av musikk og stille inn en tidtaker med én enkelt forespørsel, eller be Gemini om å finne en oppskrift på en bestemt rett før du legger ingrediensene til på handlelisten din.

Hvis du ønsker å utnytte høyttalerens «fulle potensial», må du ha et abonnement på Google Home Premium. Med et standardabonnement får brukerne tilgang til Gemini Live, som tilbyr «dypere, mer flytende chatbot-lignende samtaler» sammen med forbedrede automatiseringsfunksjoner. Med et premiumabonnement får du tilleggsfunksjoner, blant annet den AI-drevne Home Brief, som oppsummerer alle hendelser som spores av kompatible sikkerhetskameraer, videodørklokker «og mer», i tillegg til AI-baserte varsler og historikk over hjemmevideoer.

Den nye Google Home-høyttaleren kan forhåndsbestilles nå for 100 dollar. Salget starter 25. juni 2026.