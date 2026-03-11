Den nye inngangsbilletten til Kölnerdomen vekker reaksjoner

HQ

Planene om å innføre inngangsbilletter til domkirken i Köln har utløst kritikk i Tyskland, og mange mener at det å ta betalt kan gjøre tilgangen til den berømte kirken sosialt urettferdig. Katedralens ledelse sier at et billettsystem, forventes å starte i juli, er nødvendig for å dekke økende vedlikeholdskostnader.

Inngang for turister forventes å koste mellom 12 og 15 euro, selv om gudstjenestedeltakere fortsatt vil være fritatt. Tilhengere av katedralens bevaring, deriblant arkitekt Barbara Schock-Werner, advarer mot at høye priser kan hindre mange i å besøke et av landets viktigste religiøse landemerker.

Som hun sier (via The Guardian): "Jeg synes det ville være urettferdig overfor innbyggerne i Köln og regionen rundt. Hvis det bare er de velstående som har råd til å gå inn i en kirke, synes jeg det er sosialt urettferdig. Det må også finnes ikke-kommersielle rom. Folk skal ikke måtte betale for alt - og aller minst for å besøke en kirke."

Katedralmyndighetene sier at det nå koster rundt 16 millioner euro i året å vedlikeholde den historiske bygningen, samtidig som inntektene har vært for lave de siste årene. Katedralen ble bygget mellom 1248 og 1880 og ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 1996, og tiltrekker seg rundt seks millioner besøkende hvert år.